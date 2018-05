Berentzen-Gruppe :Neubesetzung

11.05.2018 Lebensmittel Praxis

Die Berentzen-Gruppe ergänzt im Rahmen ihres Transformationsprozesses ihr Corporate Marketing um den Bereich Unternehmensstrategie. Neuer Leiter dafür wird der bisherige Geschäftsführer der Konzerngesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, Dr. Stephan Susen. Als sein Nachfolger bei Vivaris tritt am 16. August Frank Völkner an.

Völkner ist derzeit noch als Vertriebsdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung bei Eckes-Granini tätig Vor seiner Tätigkeit dort war Völkner viele Jahre bei Bahlsen angestellt, zuletzt als Country Manager Deutschland.