Bio-Landwirtschaft:Klöckner setzt auf Erweiterung der Flächen

26.03.2018 Lebensmittel Praxis

Die neue Bundeslandwirtschaftsministerin hat sich in einem Interview zu ihren Zielen geäußert. Ihr gehe es künftig darum, die Landwirte künftig zu entlasten sagt sie dem SWR. Getreu dem Motto „One in, one out“ müsse man für jede neue Regelung, die eingeführt wird, eine andere abschaffen.

Vor allem die Bio-Landwirtschaft litte unter der Bürokratie, lässt sich Klöckner zitieren. Diese wolle man aber in Zukunft weiter ausbauen. So sieht der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD eine Erweiterung der Bioflächen von 8 auf 20 Prozent im Jahr 2030 vor. Dies sei „ambitioniert, aber realistisch“, so Klöckner. „Wir sehen, dass die Verbraucher viel bewusster konsumieren und wissen wollen, wo etwas herkommt.“ Allerdings sei ihr klar, dass sich viele Verbraucher Bioprodukte nicht leisten könnten. Man brauche daher verschiedene Angebote für verschiedene Einkomen. Wichtig sei, dass Biolandwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt würden, sagte die Ministerin.

Nicht zur Diskussion stünde derzeit, so Klöckner, ein Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Ziel sei es aber, in Zukunft ohne das Mittel auszukommen.