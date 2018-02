Hassia Gruppe:Baut Vertrieb und Marketing strategisch aus

22.02.2018 Lebensmittel Praxis

Bei der Hassia Gruppe gibt es einige personelle Neuzugänge: Andreas Dietzel (Foto links) wird ab März 2018 zum Geschäftsführer Vertrieb der Hassia Gruppe berufen, Juan Gravalos wird Geschäftsführer Vertrieb bei Bionade (Foto Mitte) und durch Svenja Lonicer (Foto) unterstützt als Marketing-Leiterin die Marken Bionade und Ti Erfrischungstee teilt das Unternehmen mit.

Der 54-jährige Dietzel sei gelernter Einzelhandelskaufmann aus Bad Vilbel startete demnach seinen Berufsweg bei den Discountern Aldi und Lidl, um dann 1992 als stellvertretender Leiter in die VMH Rhein-Main-Getränke-Industrie einzusteigen. Das Unternehmen wurde Mitte der 90er Jahre vom Rosbacher Brunnen übernommen, welcher wiederum ab 2001 zur Hassia Gruppe gehört, so das Unternehmen. Dietzel zeichnete hier zunächst als Leiter Key Account Management (LEH) und später als Vertriebsleiter Fachgroßhandel und Gastronomie verantwortlich, heißt es weiter. Als Mitglied der Geschäftsleitung habe der Vertriebsprofi ab 2016 die vertriebliche Gesamtverantwortung von Hassia Mineralquellen übernommen.

Dirk Hinkel, Geschäftsführender Gesellschafter Hassia Gruppe: „Wir freuen uns sehr, Andreas Dietzel aufgrund seiner besonderen Leistungen und Erfolge für das Unternehmen im Geschäftsführerteam begrüßen zu dürfen.“

Für das neueste Hassia-Familienmitglied Bionade kommt nach Unternehmensangaben mit Juan Gravalos als Geschäftsführer Vertrieb ein erfahrener Vertriebsmanager an Bord. In seiner neuen Funktion befinde sich der 42-jährige Gravalos auf einer Hierarchieebene mit den übrigen Geschäftsführern der Hassia-Tochterunternehmen und werde fachlich an Dietzel sowie disziplinarisch an Geschäftsführenden Gesellschafter Dirk Hinkel berichten.

Nach seiner Ausbildung zum Hotel- und Bürokaufmann sei der Odenwälder im Vertriebsteam der Eder Brauerei eingestiegen, um 2007 beim Softdrink-Hersteller Fritz-Kola anzufangen. Zuletzt als Prokurist und Gesamt-Vertriebsleiter für Handel und Gastronomie habe er deutschland- und europaweit die Kultmarke aufgebaut. Südhessen blieb er dabei eng verbunden und eröffnete 2015 gemeinsam mit Partnern die „Galerie Kurzweil“ in Darmstadt, einem Club für Kunst und Musikkultur, heißt es weiter. Gravalos habe sich gerade In Groß-Umstadt mit einem kleinen Weinberg einen Traum realisiert.

Unterstützung erfahren die Marken Bionade und Ti Erfrischungstee durch Svenja Lonicer (38 Jahre) als Marketing-Leiterin, so das Unternehmen. Die 38-jährige Dortmunderin habe nach ihrem Studium des International Business zunächst bei Danone Waters für die Marke Evian gearbeitet, bevor sie 2009 zu Eckes Granini wechselte und neben den Marken von Granini auch die erfolgreiche Einführung von Die Limo verantwortet habe. 2017 habe die Marketing-Fachfrau beim Süßwaren-Hersteller Haribo eine neue berufliche Herausforderung gesucht.