Branchenpreis Das sind die Mitarbeiter des Jahres 2025 Beitrag teilen Enis Canaz, Nina Krämer sowie Manuela Markert setzten sich in diesem Wettbewerb der Lebensmittel Praxis gegen die Konkurrenz durch. Ihnen gratulierten Jurorin Prof. Dr. Ulrike Detmers (Mestemacher) sowie Redakteurin Heidrun Mittler. Donnerstag, 22. Mai 2025, 20:55 Uhr Lebensmittel Praxis

Jurymitglied Prof. Dr. Ulrike Detmers (von links) mit den Preisträgern Manuela Markert (Globus Markthalle in Zell), Nina Krämer (Stiegler Einkaufszentrum in Speyer), Enis Canaz (Marktkauf Knödgen in Recklinghausen). Bildquelle: Jörn Strojny