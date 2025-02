In eigener Sache - Start der „Initiative Standort Deutschland“ jetzt einplanen

In eigener Sache

Initiative Standort Deutschland: Das Projekt startet mit der Ausgabe 8 der Lebensmittel Praxis. Bildquelle: LV Gruppe

Gemeinsam mit ihren beiden Schwestertiteln essen & trinken sowie top agrar widmet sich die Lebensmittel Praxis in der neuen „Initiative Standort Deutschland“ den Besonderheiten des heimischen Marktes für Lebensmittel. In Sonderformaten, Beiträgen und Veranstaltungen beleuchten wir die Wertschöpfungskette von der Herstellung über die Verarbeitung und den Handel bis zum Konsum.

Die Initiative startet am 7. Mai. Dann erscheint die Ausgabe 8 der Lebensmittel Praxis, die sich als Themenheft ausschließlich mit der „Initiative Standort Deutschland“ befasst. In Features und Reportagen stellt die Redaktion der LP vor, was die Lebensmittelwirtschaft ausmacht: Ideenreichtum, Innovationsfreude und Unternehmertum. Persönlichkeiten der Branche werden die Bedeutung des Standorts für Ihre Unternehmen erläutern, aber auch die Herausforderungen und Risiken für die Zukunft benennen.

