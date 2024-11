Beklagt erhebliche Mängel: Steffen Reiter ist Geschäftsführer des Verbandes der Fleischwirtschaft. Bildquelle: VdF

Freudestrahlend hatte Bundesernährungsminister Cem Özdemir gestern die Einführung einer verbindlichen staatlichen Tierhaltungskennzeichnung für frisches Schweinefleisch ab August 2025 bestätigt.

Doch in der Lebensmittelwirtschaft hält die Kritik an. So hat Geschäftsführer Steffen Reiter vom Verband der Fleischwirtschaft (VDF) gegenüber der LP „erhebliche Mängel“ beklagt. Reiter wörtlich: „In der jetzigen Form muss der Beginn der verpflichtenden Kennzeichnung verschoben werden, da diese Mängel des Gesetzes in dieser Legislaturperiode nicht mehr behoben werden können.“

Wirtschaft angeblich vom Ministerium nicht einbezogen

Welche Mängel das sind? „Es fehlt noch immer eine bundeseinheitliche Auslegung der Kriterien. Die Datenweitergabe an nachgelagerte Stufen ist nicht geregelt und die Möglichkeiten zum Downgrading sind unzureichend.“ Diese Fehler hätten aus Sicht von Reiter vermieden werden können, „wenn die pragmatischen Vorschläge der Wirtschaft zur praxisgerechten Ausgestaltung berücksichtigt worden wären“.

Auch in einem im Oktober veröffentlichten Positionspapier einer Verbände-Allianz gegen das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz in der jetzigen Form war beanstandet worden, dass „weder die Tierhalter noch die Fleisch- und Milchwirtschaft oder die etablierten Systemträger der Wirtschaft“ in die Arbeit des Ministeriums einbezogen worden. Unterzeichnet hatten es neben dem VDF der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Raiffeisenverband, der Milchindustrie-Verband, die Qualitätsgemeinschaft Milch, der Bundesverband Rind und Schwein sowie die Initiative Tierwohl.

Minister spricht von einem zentralen Baustein

Der VDF-Geschäftsführer hebt hervor: Die Fleischwirtschaft halte eine Tierhaltungskennzeichnung grundsätzlich für richtig und sinnvoll. Deshalb habe die Wirtschaft mit der Initiative Tierwohl und der bekannten privaten Haltungsformkennzeichnung Transparenz geschaffen. Bereits heute könne der Verbraucher seine Wahl treffen. Denn Fleisch aus allen Haltungsstufen sei im Handel verfügbar, so Steffen Reiter.

Minister Özdemir bezeichnet das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz als einen „zentraler Baustein bei der zukunftsfesten Weiterentwicklung der Tierhaltung in Deutschland“. Damit lege das von ihm geführte Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Grundlage, um „den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher nach mehr Transparenz in der Tierhaltung zu entsprechen und außerdem die Bemühungen der Landwirte für tiergerechtere Haltungen sichtbar zu machen“.

Bereits mit Beginn des kommenden Jahres könnten Produzenten auf freiwilliger Basis die Kennzeichnung nutzen. Ab August 2025 werde sie dann verpflichtend, so der Grünen-Politiker.

Initiative Tierwohl spricht von Mogelpackung

Die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung als Trägergesellschaft der Initiative Tierwohl und des Systems zur einheitlichen Kennzeichnung der Haltungsform spricht im Zusammenhang mit dem von Özdemir gelobten staatlichen Tierhaltungskennzeichen von einer „Mogelpackung“. Die Begründung: Es solle „anfänglich nur für einen kleinen und gegenwärtig laufend kleiner werdenden Teilbereich des Marktes, für frisches Fleisch vom Mastschwein, eingeführt“ werden.

Die Sauenhaltung und die Ferkelaufzucht würden nicht berücksichtigt. Auch andere Tierarten, etwa Geflügel (Hähnchen, Pute) und Rind, fielen nicht in den Anwendungsbereich. „Ohne die Definition von Anforderungen an die Haltung der Tiere ab der Geburt bleibt die staatliche Tierhaltungskennzeichnung für Schweinefleisch eine Mogelpackung“, unterstreicht die Gesellschaft. Das Ganze sei lückenhaft, solange keine einheitliche Kennzeichnung für Schwein, Geflügel und Rind vorgelegt werden könne.

Staatliche Überwachungspraxis würde Wirtschafts-Standards sabotieren

In einer Stellungnahme der Gesellschaft werden noch zahlreiche weitere Kritikpunkte angeführt. Einer von ihnen betrifft das Fehlen einer plamäßigen Überwachung und Kontrolle. „Würde die laxe Überwachungspraxis des staatlichen Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes in Kraft gesetzt“, so die Trägergesellschaft, „würden die vielfältigen Standards und Systeme der Wirtschaft in ihrem Fortbestand gefährdet. Denn ungeachtet der gegenwärtigen Absatz- und Finanzierungsvorteile würde sich ein tierhaltender Betrieb mit der Teilnahme an einem Standard oder System der Wirtschaft einem strengen Überwachungsmechanismus unterwerfen, den er mit der bloßen Teilnnahme an der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung leicht unterlaufen und vermeiden kann.“

Sollte es bei der vorgesehenen mangelnden Kontrolldichte staatlicher Behörden bleiben, hätte er selbst im Fall der fehlerhaften (Selbst)Einordnung in die staatliche Tierhaltungskennzeichnung kaum mit Entdeckung und Sanktionen zu rechnen. Das gelte insbesondere für haltungsrelevante Sachverhalte, die mehrere Jahre zurücklägen.