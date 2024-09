In einem fulminanten Finale haben die Lebensmittel Praxis und das Deutsche Tiefkühlinstitut im Rahmen der Tiefkühl-Night-Gala in der Kölner Flora die Tiefkühl-Stars 2024 gekürt. Die Gewinnermärkte sind: Tegut in Erfurt (bis 2.000 Quadratmeter), Edeka Frische Center Gerdes in Moers (2.000 bis 4.000 Quadratmeter) und Stadler+Honner „Die Frisch-Nachbarn“ in Unterföhring (bis 4.000 Quadratmeter).

Die besten TK-Abteilungen Deutschlands stehen fest: Die Lebensmittel Praxis und das Deutsche Tiefkühlinstitut (DTI) haben während der Gala zur Tiefkühl-Night die Gewinnermärkte ausgezeichnet. Gewonnen haben: Tegut in Erfurt (bis 2.000 Quadratmeter), Edeka Frische Center Gerdes in Moers (zwischen 2.000 und 4.000 Qudratmeter) und Stadler+Honner „Die Frisch-Nachbarn“ in Unterföhring (über 4.000 Quadratmeter).

Nominiert waren je drei Kandidaten in den Kategorien bis 2.000 Quadratmeter (Tegut Erfurt, Edeka Oser in Iffezheim und Rewe Lischka in Landsberg), zwischen 2.000 bis 4.000 Quadratmeter (Edeka Center Egert in Selb, Edeka WEZ in Stadthagen und Edeka Frische Center Gerdes in Moers) und über 4.000 Quadratmeter (Kaufland in Bad Saulgau, Stadler+Honner „Die Frisch-Nachbarn“ in Unterföhring und Globus Markthalle in Braunschweig).

Die Jury, bestehend aus Fach- und Führungskräften der Lebensmittelindustrie sowie Entscheidungsträgern bedeutender Handelsunternehmen, entschied noch am Tag der Preisverleihung unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Gewinner. Bewertet wurden neben dem Faktor Wirtschaftlichkeit unter anderem die Orientierung im Markt, die Übersichtlichkeit der Abteilung sowie die Tiefe und Breite des Sortiments. Aber auch der Gesamtauftritt wurde unter die Lupe genommen - im Hinblick auf den Vorbildcharakter des Marktes.

Vor der Gala erwartete die Besucher ein spannendes Kongressprogramm mit Vorträgen zu den neuesten Trends im Tiefkühlmarkt. So stellte Martin Weiß, Senior Manager Consumer Panel Services GfK, anhand aktueller Daten die neuesten Sortimentsentwicklungen vor. Neue Player im Tiefkühlmarkt (Delfo, Kukki und Wholey) stellten ihre Konzepte vor und diskutierten in einer Podiumsdiskussion mit etablierten Akteuren von Edeka Wehrmann, Dr. Oetker und Prowito, was Power ins aktuelle Tiefkühlsortiment bringt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden in der nächsten Ausgabe zusammengefasst.

Unterstützt würde der Tiefkühl-Star 2024 von den Unternehmen Carrier Kältetechnik, Conditorei Coppenrath & Wiese, Costa Meeresspezialitäten, Dr. August Oetker Nahrungsmittel, Frostkrone Tiefkühlkost, Iglo, Original Wagner Pizza und Sugar Daddies.

Nominierte Tiefkühl-Star 2024