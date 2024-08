Morrisons bietet zusammen mit Too Good To Go jetzt in über 900 Märkten sogenannte Überraschungstüten an. Nach einem Pilotprojekt in ausgewählten Regionen wurde das Konzept, Lebensmittel, die kurz vor dem Mindeshaltbarkeitsdatum stehen, zu einem reduzierten Preis anzubieten, nun landesweit ausgerollt.