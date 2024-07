Der Tiefkühl-Star 2024 geht in die letzte Runde. Am 4. September 2024 werden die diesjährigen Preisträger ermittelt und während der Gala zur Tiefkühl-Night ausgezeichnet. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bereits am Nachmittag des 4. September (ab 14.30 Uhr) laden Lebensmittel Praxis und das Deutsche Tiefkühlinstitut (DTI) zum Kongress des diesjährigen Tiefkühl-Stars in der Flora nach Köln ein. Lassen Sie sich von Vertretern aus Industrie und Handel über die aktuelle Sortimentsentwicklungen informieren. Dabei geht es um Impulsgeber im TK-Sortiment ebenso wie um die Einschätzung neuer Sortimente wie dem TK-Snack-Markt. Ebenfalls im Mittelpunkt: Konzepte, Ideen, Formate - was bringt Power auf die TK-Fläche?

Ab 18:00 Uhr werden dann die Gewinner des Tiefkühl-Stars 2024 feierlich gekürt. Im Anschluss lassen wir den Abend bei kulinarischen Highlights und einem Get Together ausklingen.

Weitere Informationen zum Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie hier.