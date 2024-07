Wie die BioHandel Akademie berichtet, untersucht die aktuelle Studie „30/30 Bio-Revolution im Lebensmittelhandel“ des IFH Köln, wie der Lebensmittelhandel erfolgreich mehr Bio-Produkte verkaufen kann, um das nationale Ziel von 30 Prozent Biofläche bis 2030 zu erreichen. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Kunden eher ihre Einkaufsstätte wechseln, wenn das Bio-Angebot schlecht ist, als wenn die Preise zu hoch sind. „Die Abwanderungsquote bei unpassendem Bio-Angebot ist größer als bei zu hohen Preisen – diese Tatsache wird einen Strategiewechsel im Handel einläuten“, sagt Dr. Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung am IFH Köln und Referentin beim kommenden 19. Marktgespräch der BioHandel Akademie am 16. September.

Weiterhin zeigt die Studie, dass der Lebensmittelhandel große Änderungen in der Sortimentsplanung und Eigenmarkenstrategie vornehmen muss. Nachhaltigkeit und Bio-Produkte seien entscheidende Faktoren für die Transformation der Lebensmittelwirtschaft. Julius Palm von Followfood betonte: „Es geht darum, wie wir den Ökosystemen etwas zurückgeben können, statt ihnen lediglich Ressourcen zu entziehen.“

Auch in Krisenzeiten bleibt nachhaltiger Konsum wichtig. Dr. Meike Gebhard von der Plattform Utopia stellte fest, dass nachhaltiger Konsum trotz multipler Krisen und gestiegenem Preisbewusstsein weiterhin in der Mitte der Gesellschaft verankert ist: „Nachhaltigkeit ist stabil genug in der Gesellschaft verankert, um sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu behaupten.“

Ulrike Fiedler, verantwortlich für die BioHandel Akademie, betonte, dass die Transformation der Lebensmittelwirtschaft nur gelingen kann, wenn der Fachhandel als Speerspitze und der LEH als Volumenträger für Bio zusammenarbeiten.