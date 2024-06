Am 9. und 10. Juli 2024 veranstaltet die DHBW Heilbronn die 7. Retail Innovation Days. Zahlreiche Referenten präsentieren auf dem Fachsymposium neuste Technologien und innovative Konzepte für den Handel.

Die Teilnehmer erwarten Vorträge und Diskussionen in der Aula auf dem Bildungscampus in Heilbronn zu den Themenbereichen Retail Media, Künstliche Intelligenz im Handel, Nachhaltigkeit, New Marketing und Innovations-Challenge.

Geplant sind Beiträge von Christoph Werner (Vorsitzender der Geschäftsführung von dm Drogeriemarkt), Dr. Alexander von Preen (Präsident des HDE & CEO von Intersport), Prof. Dr. Martin Fassnacht (WHU), Markus W. Hacker (Senior Regional Director Enterprise von Nvidia) und 21 weiteren Referenten.

Das Programm finden Sie hier.