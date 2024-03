Der Discounter Lidl vermeldet Fortschritte bei der Haltungskennzeichnung und somit beim Tierwohl. Ab sofort werden Rindfrischfleischprodukte der Haltungsstufe 3 in allen rund 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland mit dem neuen Label „Faire Haltung - Zum Wohl der Tiere“ gekennzeichnet.

Das Logo wurde von Lidl in Deutschland entwickelt. Es soll zeigen, dass beim Erzeugen der Produkte höchste Tierwohl- und Umweltstandards beachtet wurden. Dabei orientiert es sich an den Kriterien der Haltungsformstufe 3. Außerdem stammen die mit dem Label ausgezeichneten Rindfleisch-Produkte zu 100 Prozent aus deutscher Landwirtschaft, so der Discounter. In Zukunft solle das neue Label tierartübergreifend alle Produkte der Haltungsformstufe 3 im Lidl-Sortiment kennzeichnen. Sämtliche mit dem Label gekennzeichneten Artikel erfordern ein bestandenes Audit nach den Kriterien der Initiative Tierwohl.

Darüber hinaus hat Lidl angekündigt, bis 2025 solle der Anteil des Frischfleisch-Sortiments mit mindestens Haltungsformstufe 3 auf 50 Prozent ausgebaut sein. Bereits heute hat Lidl in Deutschland sein Ziel erreicht, bis 2026 mindestens 33 Prozent seines Frischfleisch-Sortiments der Eigenmarke auf Haltungsformstufe 3 und 4 umzustellen. Bis Ende des Jahres sollen 40 Prozent auf diese höheren Haltungsformstufen umgestellt sein. Dabei wird auf ein flächendeckendes 5xD-Angebot gesetzt: 2022 hatte Lidl in Deutschland in allen Filialen unter der Eigenmarke „Metzgerfrisch“ Wurstwaren sowie Frischfleisch von Schweinen, Rindern und Geflügel eingeführt. Die Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung erfolgen in Deutschland.

Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich,dass der Anteil der Haltungsformstufen 3 und 4 bis 2030 für alle Tierarten auf 100 Prozent ausgebaut werden kann. Vorausgesetzt werde eine ausreichende Warenverfügbarkeit. Die Waren, die auf Haltungsformstufe 3 umgestellt werden, stammen laut Lidl weiterhin vollständig aus der heimischen Landwirtschaft.