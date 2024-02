Zum 32. Mal veranstaltet die Lebensmittel Praxis den Top-Event für die deutsche Fleischwirtschaft. Gefeiert und getagt wird am 21. Februar 2024 auf dem Petersberg in Königswinter. Nutzen Sie Ihre Chance und melden Sie sich jetzt für den Kongress an!

Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher wieder ein handelsnaher Kongress tagsüber sowie die festliche Prämierung der Fleisch-Stars und die Vergabe der Ausbildungspreise am Abend in Verbindung mit der „Langen Nacht der Deutschen Fleischwirtschaft“. Die Themen liegen quasi auf der Hand: Personalmangel, Zukunft der Bedienungstheke, Verände­rungen beim Fleischkonsum. Dabei geht es – wie immer beim Deutschen Fleischkongress der Lebensmittel Praxis – um praxisorientierte Lösungen und Unterstützung des Geschäfts. Dass Kommunikation und Unterhaltung am 21. Februar nicht zu kurz kommen werden, wissen Besucher der früheren Veranstaltungen. Mit rund 450 Teilnehmern ist der Fleischkongress der Lebensmittel Praxis DER Branchen-Event.

Nutzen Sie wieder die hervorragenden Möglichkeiten für Networking, Kontakte und Geschäfte und melden Sie sich direkt hier an: https://lebensmittelpraxis.de/fleisch-star.html.