Mit den Worten „Einfach aufrunden“ konnten die Kunden bei jedem Einkauf ein bis zehn Cent an den Kassen sowie ihren Pfandbon an teilnehmende regionale Vereine spenden. An drei Tagen verdoppelte Netto zudem die tagesaktuellen Spenden der Kunden und rundete die finale Spendensumme nochmals auf.

2024 wird die Netto-Spendeninitiative erneut 17 Wochen regionale Vereine unterstützen: Vom 15. Januar bis zum 16. Februar 2024 können sich gemeinnützige Vereine für den Spendenzeitraum ab Juni 2024 bewerben.