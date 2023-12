In eigener Sache

In eigener Sache Frohe Weihachten!

Wir wünschen uns eine friedliche Welt! Unsere Gedanken sind in diesem Jahr besonders bei den Menschen in der Ukraine und in Israel.

Der tägliche LP Newsletter macht Weihnachts- und Winterpause vom 21. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024.

Redaktion und Verlag Lebensmittel Praxis