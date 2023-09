Der LP-Branchenwettbewerb Käse-Star 2023 ging gestern in die Zielgerade. Die Trophäen für die besten Käse-Bedienungstheken konnten diesmal Rewe Kramer in Recklinghausen, das E-Center Weil der Stadt und das Rewe-Center Kiel mit nach Hause nehmen.

Ganz schön emotional ging es gestern Abend auf dem Petersberg bei Bonn zu, als die Trophäen für den LP-Branchenwettbewerb Käse-Star 2023 feierlich verliehen wurden. Erst am Morgen hatte die unabhängige Fachjury die Entscheidung für den Käse-Star in drei Kategorien getroffen – und die fiel ihnen nicht leicht.

Nominiert für die Kategorie bis 2.000 Quadratmeter waren Edeka Hauschildt in Flintbek, Edeka Wilger in Borken sowie Rewe Kramer in Recklinghausen. Das Rennen machte schließlich das Team von Rewe Kramer.

In der Kategorie 2.001 bis 4.000 Quadratmeter gehören das E-Center Wehrmann in Herford, das E-Center Weil der Stadt und die Kulinarikwelten E-Center Stengel in Fürth zu den besten drei Käse-Bedienungstheken. Hier ging die Trophäe an das E-Center Weil der Stadt.

Und in der Kategorie für die großen Märkte (über 4.000 Quadratmeter) konnten Edeka Manfred Gebauer in Göppingen, das Rewe-Center Dachau und das Rewe-Center Kiel auf einen Sieg hoffen. Der ging schließlich an das Rewe-Center Kiel.

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und natürlich auch an die Nominierten!

Am Nachmittag zeigte Florian Reinartz von der Bonial International GmbH in einem „Käse-Stimmungsbarometer 2023“, was Verbraucher an der Käsetheke wirklich wollen. Zu den Top-Wünschen an der Theke beispielsweise zählen Angebote für die Käseplatte, eine umweltfreundliche Verpackung und saisonale Angebote. Praktisch ging es anschließend in einer Sensorik-Schulung zu. Käse-Expertin Melanie Koithahn, Inhaberin Käsekonzepte, sensibilisierte die Teilnehmer für unterschiedliche Aromen, die im Käse vorkommen können.

Mit den nominierten Teams freuten sich auch viele Händler und Käsehersteller, die sich zur Veranstaltung angemeldet hatten und den regen Austausch in einem tollem Ambiente genießen konnten.

Möchten Sie wissen, womit die nominierten Käse-Bedienungstheken trumpfen? Dann schauen Sie sich die Videos an.