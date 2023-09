Rund 390 Aussteller hatten dort ihre Produkte präsentiert. Auf großes Interesse seien zahlreiche Neuprodukte an den Ständen sowie der Machermarktplatz gestoßen. Hier präsentierten Start-ups und junge Unternehmen ihr Angebot. Neben Neuprodukten und Angeboten für die kommende Herbst- und Wintersaison war Thema, wie das von der Bundesregierung avisierte 30-Prozent-Ziel zu erreichen sei. Dabei bestätigte Ministerialdirigent Friedrich Mayer aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: „Wir wollen den Ökolandbau in Bayern bis 2030 auf 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ausbauen.“

Eine Podiumsdiskussion widmete sich unter dem Titel „Bio zwischen Preis und Wert“ der Preiswerbung im Bio-Fachhandel. „Über jedem Bio-Markt hängt in den Köpfen der Leute quasi ein Schild auf dem steht, hier ist es teuer“, stellte Michael Sendl vom Biomarkt-Verbund fest. Dagegen arbeite der Verbund mit einer Kampagne an. Jan Niessen, Professor für strategische Marktbearbeitung in der Öko-Branche an der TH Nürnberg, warnte die Bio-Branche davor, psychologische Mechanismen, die im Menschen verankert seien, zu ignorieren. Wolle man Bio breit in der Gesellschaft verankern, müsse man auch bewährte Kommunikationsstrategien nutzen, wie es im LEH eine Selbstverständlichkeit sei.

Am 17. September folgt die Bio Nord, die nach zehn Jahren in Hannover in diesem Jahr am neuen Standort Hamburg stattfindet.