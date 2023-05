Mit neuen Warnstreiks im Handel hat die Gewerkschaft Verdi erneut den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöht. Zu einer Kundgebung in Düsseldorf kamen nach Gewerkschaftsangaben rund 4.000 Beschäftigte aus verschiedenen Städten in NRW.

Dabei ging es um die Tarifkonflikte im Einzelhandel und im Großhandel. Bestreikt wurden zum Beispiel Standorte von Rewe, Kaufland, Edeka und Metro. Laut den Darstellungen der Firmen hielten sich die Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen in Grenzen. Kaufland teilte mit, dass die Filialen in Dortmund heute trotz des Streiks regulär geöffnet seien. „Die Kunden können wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen“, hieß es in einer Firmenmitteilung.

Silke Zimmer, Verdi-Verhandlungsführerin warf den Arbeitgebern vor, die Folgen der hohen Inflation für die Beschäftigten zu ignorieren und eine zu geringe Einkommenserhöhungen zu bieten. Verdi setzt sich in NRW für 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde ein.

In der ersten Verhandlungsrunde im April legten die Arbeitgeber ein Angebot in Höhe von drei Prozent zum Abschlussmonat und weitere zwei Prozent ab dem 1. Mai 2024 vor. Darüber hinaus soll es die Zahlung von Inflationsausgleichsprämien beinhalten. Die Verhandlungen für den Einzelhandel werden am 22. Mai in Recklinghausen fortgesetzt.

Im Groß- und Außenhandel NRW fordert Verdi eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent mindestens aber 400 Euro. Hier hatten die Arbeitgeber im April ein erstes Angebot vorgelegt, das eine Erhöhung von 4 Prozent zum 1. Dezember 2023 und eine weitere um 2,1 Prozent zum 1. Dezember 2024 sowie Inflationsausgleichsprämien vorsah. Die Verhandlungen für den Groß- und Außenhandel sollen am 25. Mai 2023 in Düsseldorf fortgesetzt werden.