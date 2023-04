Der Jahrestag markiert nach DUH-Darstellung den Zeitraum, in dem statistisch gesehen alle seit Jahresanfang produzierten Lebensmittel weggeworfen werden. Neben der DUH, foodsharing, Sirplus, Too Good To Go, Querfeld und Restlos Glücklich e.V. ist nun auch der WWF Deutschland dem Bündnis Lebensmittelrettung beigetreten.

Die Deutsche Umwelthilfe und ihre Bündnispartner fordern von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ein konsequenteres Vorgehen. Erforderlich seien verbindliche und messbare Reduktionsziele für alle Branchen, Rechtssicherheit für Lebensmittelrettung, eine klare Lebensmittel-Nutzungshierarchie sowie der Verzicht auf ästhetische Standards für Obst und Gemüse durch den Einzelhandel. Zudem müssten die Wertschätzung von Lebensmitteln mit Bildungsmaßnahmen im Rahmen der bundesweiten Ernährungsstrategie sowie eine grundlegend verbesserte Datenlage gefördert werden.