Der 48-jährige Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft verantwortete in den letzten 15 Jahren den Aufbau und die Entwicklung der Immobilien- und Expansionsabteilung bei dem Unternehmen.

Alnatura-Geschäftsführer Rüdiger Kasch sagt zu der Personalie: „Alnatura ist das erfolgreichste Einzelhandelsformat im Bio-Segment und will die deutschlandweite Expansion weiter verstärken. Ein besonders großes Potenzial sehen wir derzeit in der Region Berlin und Brandenburg. Daher freuen wir uns, dass wir mit Lucas Trenciansky einen in der Immobilienbranche sehr erfahrenen Kollegen gewonnen haben." Mit ihm könne die Expansion in der Hauptstadtregion zügig voran gebracht werden.