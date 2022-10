LP-Veranstaltungen Gastro-Star 2022 – Jetzt mitmachen

Die Lebensmittel Praxis sucht auch 2022 die besten Handelsgastronomieteams. Was ist Ihr Erfolgsrezept für das gastronomische Angebot im Supermarkt? Welche Erfahrungen haben Sie in Zeiten der Pandemie und nach den Lockerungen gemacht? Haben Sie davon profitiert, dass Restaurantbetriebe fast durchgängig geschlossen waren? Was ist Ihr Geheimrezept?