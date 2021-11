Der 9. November ist nicht nur ein geschichtsträchtiger Tag (die Historiker sprechen auch vom "Schicksalstag" für Deutschland), sondern war auch ein ganz besonderer für die Käse-Branche. Gestern hat eine Expertenrunde getagt und die Preisträger des Wettbewerbs „Käse-Star 2021“ bestimmt. Am Abend folgte dann die feierliche Preisverleihung im historisch bedeutenden Ambiente, auf dem Petersberg bei Bonn.

Die begehrten Pokale gehen in diesem Jahr an den Remstalmarkt Mack in Weinstadt (Kategorie der kleinen Verkaufsflächen bis 2.000 Quadratmeter). Thekenchefin Anita Geist überzeugte die Jury durch Warenkompetenz und perfekte Teamarbeit. In die engere Wahl sind ebenfalls gekommen: das Thekenteam vom Edeka Harmeling in Bocholt sowie die Mannschaft vom Rewe-Markt in Ittenbach.

In der Kategorie der mittelgroßen Märkte (2.000 bis 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche) machte das Edeka Frischecenter Brüggemeier aus Kleve das Rennen. Abteilungsleiterin Evelyn Look und ihr Team beeindruckten unter anderem durch ihre Eigenkreationen wie Frischkäsezubereitungen, Weichkäsetorten und pikant eingelegte Käse. In der finalen Runde waren weiter Edeka Baisch im Einkaufszentrum Gerber, Stuttgart, sowie das Rewe-Center in Bad Nauheim.

Bei den großen Märkten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 4.000 Quadratmetern hat sich das Team vom Kaufland in Neckarsulm gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Larissa Schmidt, die seit mehr als 30 Jahren dort an der Theke wirkt, freute sich mit ihrem Team über die Anerkennung. Die Entscheidung der Jury war knapp, gut im Rennen lagen auch der Hit-Markt in Münster und das Rewe-Center in Alfter.

Was alle Thekenteams auszeichnet und welche Trends zurzeit an den Theken aktuell sind, zeigen die Videos der Nominierten. Sehen Sie selbst!