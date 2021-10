Der Rewe-Markt in Wolfratshausen, Wasgau in der Bitscher Straße in Pirmasens und Hieber‘s Frische-Center in Müllheim sind die Preisträger „Fleisch-Star 21“. Die Thekenteams dieser drei Märkte haben sich in einem spannenden Wettbewerb gegen ihre hochkarätige Konkurrenz durchgesetzt.

Am Freitagabend hat die Lebensmittel Praxis die Preisträger im Rahmen einer festlichen Veranstaltung auf dem Petersberg bei Bonn geehrt. Im Beisein von rund 300 Vertretern der Fleischbranche, die sich erstmals nach der Pandemie wieder gemeinsam vor Ort trafen, war die Freude der Ausgezeichneten groß.

Die Teams haben sich gegen ebenfalls sehr leistungsstarke Konkurrenten durchgesetzt. In der Kategorie der kleinen Märkte mit einer Verkaufsfläche bis 2.000 Quadratmeter waren neben dem Rewe in Wolfratshausen im Rennen: Edeka Staufers in Albershausen sowie der Tegut-Markt in Schweinfurt. In der Kategorie der Märkte mit einer Verkaufsfläche von 2.000 bis 3.000 Quadratmetern war die Mannschaft aus dem Wasgau siegreich gegen Edeka Schenke in Bielefeld und Edeka Klein in Hamburg. In der Kategorie der großen Märkte waren das Edeka-Center Kreuzberg in Koblenz und das Rewe-Center in Weinheim bis zuletzt im Rennen, Hieber’s aber nehmen den Pokal mit nach Müllheim.

Auf große Beachtung und Sympathie stießen auch die diesjährigen Fleisch-Star-Talente. Über diesen Titel dürfen sich die Gesichter der Branche freuen: Im Bereich Verkauf geht die Auszeichnung an Leon Bogner vom Hieber's Frischecenter in Lörrach, im Bereich Produktion an Sven Schumacher, der bei Werner Schulte in Lastrup gelernt hat.

Pandemiebedingt musste der Verlag den Fleischkongress im Vorfeld zweimal verschieben. Jetzt steht fest: Die Branche hat das Feiern nicht verlernt – nach einer glamourösen Veranstaltung und sehr gutem Essen endete die Veranstaltung erst spät in der Nacht.