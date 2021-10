Lebensmittel Praxis / dti Tiefkühl-Stars 2021 vergeben

Die Lebensmittel Praxis und das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti) haben während der Tiefkühl-Star Night auf der Anuga in Köln die Tiefkühl-Stars 2021 für die besten deutschen TK-Abteilungen vergeben. Ausgezeichnet wurden Rewe Gebrüder Ahmed in Berlin, das E-Center Schroff in Kleve und der Rewe in Hamburg-Altona.