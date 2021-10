Seit diesem Monat können Kunden in teilnehmenden Biomärkten und Denns Biomärkten das Angebot des bundesweiten Mehrweg-Pfandsystems Recup und Rebowl nutzen.

„Recup und Rebowl sind ein ebenso simples wie sinnvolles System. Die wiederverwendbaren Becher und Schalen können gegen Pfand ausgeliehen und später zurückgegeben werden“, erklärt Joseph Nossol, Mitglied im Vertriebsausschuss des Biomarkt-Verbunds und Geschäftsführer bei Denns Biomarkt. „So können Kunden unserer Biomärkte aktiv und unkompliziert daran mitwirken, Einwegverpackungen zu reduzieren und auf das Nötigste zu beschränken.“

Der Recup-Becher für Heißgetränke kann gegen einen Euro Pfand ausgeliehen werden. Wer fünf Euro Pfand hinterlegt, kann sich Produkte von der Theke, wie Käse, Wurst oder Mittagsgerichte in die Rebowl-Schale einpacken lassen.

Das Mehrweg-Pfandsystem ergänzt dabei die bisherigen Anstrengungen, Verpackungsmüll in den Biomärkten zu reduzieren und die Verwendung von Mehrwegbehältnissen zu fördern. Dazu setzen die Biomärkte zum Beispiel auf ein umfangreiches Angebot an unverpackter Ware. Der Anteil an losem Obst und Gemüse liegt mittlerweile bei bis zu 90 Prozent.