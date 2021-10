Bis zur endgültigen Aufhebung des Eigenverwaltungsverfahrens sind nur noch einige formale Schritte erforderlich, wie das Unternehmen am Freitag weiter mitteilte. Mit dem Gläubiger-Votum zum Insolvenzplan sei die Zukunft des Unternehmens mit seinen rund 400 Arbeitsplätzen in einem strukturell schwierigen Markt gesichert, hieß es. Brinkhege bleibe in Familienhand.

Der Sanierungsplan wurde von der geschäftsführenden Gesellschafterin Heike Brinkhege gemeinsam mit der sanierungserfahrenen Kanzlei Möhlenkamp und der angeschlossenen Unternehmensberatung entwickelt. Das Verfahren begleitet bis zu seiner Aufhebung als Sachwalter der erfahrene Rechtsanwalt Stefan Meyer von der Pluta Rechtsanwalts GmbH.

Die Sparkasse Osnabrück als größte Hausbank der Bäckerei Brinkhege hatte die Eigenverwaltung von Anfang an unterstützt. Die gute Nachricht: Mit dem Gläubiger-Votum zum Insolvenzplan ist die Zukunft des Unternehmens mit seinen rund 400 Arbeitsplätzen in einem strukturell schwierigen Markt gesichert und bleibt in Familienhand.

Die ungesicherten Gläubiger erhalten den Angaben zufolge eine überdurchschnittliche Quote ihrer Forderungen ausbezahlt. Das entspricht in etwa dem Achtfachen einer durchschnittlichen Quote und ist, wie Sachwalter Meyer bestätigt, „eine zufriedenstellende Gläubiger-Quote“. Heike Brinkhege und ihr Team, beraten vom Essener Sanierungsexperten Dr. Andreas Möhlenkamp, schafften den Turnaround nach eigenen Angaben in nicht einmal einem Jahr Eigenverwaltung - ohne staatliche Corona-Hilfen und ohne insolvenzbedingte Kündigungen.