Ostdeutsche sind rund 18 Prozent stärker durch Energiekosten belastet als Westdeutsche. Am stärksten sind Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen betroffen.

Gerade für Lebensmittel-Einzelhändler dürften diese Kosten durch den hohen Energiebedarf der Märkte stark zu Buche schlagen. Verbessert werde die Situation auch nicht durch die minimale Senkung der EEG-Umlage, sagt Steffen Suttne, Geschäftsführer Energie bei CHECK24r. Für viele Händler werde deshalb die Fotovoltaikanlage auf dem Supermarktdach immer interessanter.

Aktuell zahlt man für den selbst erzeugten Strom eine „Sonnensteuer“ von 40 Prozent der jeweils geltenden EEG-Umlage. Die EEG-Umlage soll in den kommenden Jahren durch den CO2-Handel gegenfinanziert werden und sich somit nach und nach reduzieren. In der Politik gibt es zudem Einstimmigkeit in Bezug auf die komplette Abschaffung der EEG-Umlage. Andre Steffens, Geschäftsführer von Wi Solar erklärt: "Dies würde bedeuten, dass Fotovoltaikanlagen mit Eigenverbrauch zukünftig noch wirtschaftlicher werden, da keine Abgaben zu zahlen sind."

Für größere Dachanlagen gibt es seit Anfang des Jahres 2021 Sonderausschreibungen für Fotovoltaikanlagen – aber auch diese seien für Händler nicht interessant, sagt Steffens. Der Eigenverbrauch sei die wirtschaftlichste und sinnvollste Variante – vor allem für Händler mit hohem Energiebedarf wie im Lebensmittelhandel.