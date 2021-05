Vor dem Hintergrund der erschwerten Bedingungen im Lebensmitteleinzelhandel in den vergangenen Monaten sei es Lidl und Kaufland ein Anliegen, das Tarifentgelt bereits ab Juni 2021, vor Abschluss der aktuellen Tarifverhandlungen im Einzelhandel, um 3 Prozent zu erhöhen, lässt die Schwarz-Gruppe verlauten.

Die Handelssparten gehen damit freiwillig in Vorleistung und zahlen weiterhin über Tarif. Sollte die ausstehende Entscheidung der Tarifpartner zur Erhöhung der Tariflöhne geringer ausfallen, werden Lidl und Kaufland darüber hinaus freiwillig den entsprechenden Differenzbetrag zu 3 Prozent gewähren, heißt es in Neckarsulm. „Wir wollen unsere Mitarbeiter - gerade im Hinblick auf ihren außergewöhnlichen Einsatz - nicht länger auf eine Einigung der Tarifparteien warten lassen. Mit der freiwilligen tariflichen Erhöhung bringen wir unsere Wertschätzung zum Ausdruck und gehen zum wiederholten Male gerne in Vorleistung", erklärt Klaus Gehrig, Komplementär der Schwarz Gruppe.