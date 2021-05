Hornbach Rekordjahr durch Corona

Die hohe Nachfrage nach Bau- und Heimwerkersortimenten in der Corona-Pandemie hat der Hornbach-Gruppe im Geschäftsjahr 2020/21 (1. März 2020 bis 28. Februar 2021) ein Rekordjahr beschert. Die Umsatzdynamik setzte sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 fort, jedoch war die Geschäftsentwicklung in einigen Ländern von strengen Verkaufsbeschränkungen beeinflusst.