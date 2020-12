Regalplatz: Der Podcast der Lebensmittel Praxis

Anzeige

Herstellen und Handeln von Lebensmitteln ändern sich. Manches bleibt aber auch gleich. Reiner Mihr, seit über 20 Jahren Chefredakteur der Lebensmittel Praxis, und Elena Kuss, Redakteurin und immerhin über 20 Jahre alt, reden bei "Regalplatz", dem Podcast der Lebensmittel Praxis, über beides. Erklären Hintergründe und beantworten die wichtigste aller Fragen: Wie verkaufe ich mehr und besser?

Dieses Mal: Wie kommt mein Produkt eigentlich in den Supermarkt? Welche Programme bieten die Handelsunternehmen für junge Unternehmen an? Wie gut funktionieren Edeka Food-Starter und Co. eigentlich in der Praxis? Und welche Wege sonst noch ins Regal führen.

Hören Sie rein! Auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören.