28. LP-Fleischkongress : Thekenteams und Talente ausgezeichnet

Im Rahmen des 28. Deutschen Fleischkongresses der Lebensmittel Praxis gehörte hervorragenden Thekenteams die große Bühne:

In der Kategorie der kleinen Märkte (bis 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche) setzte sich die Mannschaft von Edeka Albrecht in Herxheim gegen den Beckesepp aus St. Peter im Schwarzwald und den Rewe-Markt in München-Allach durch. Hier finden Sie die Videos aller nominierten Märkte:

> Zu den Nominierten-Videos

Bei den Märkten von 1.501 bis 2.000 Quadratmetern machte Rewe Schnell aus Speicher in der Eifel das Rennen, gefolgt von Rewe Marco Martin in Heusweiler und dem Rewe-Markt in Neufahrn.

In der dritten Kategorie (2.001 bis 3.000 quadratmeter) hebt die Jury das E-Center Gaimersheim auf dem Spitzenplatz. Nominiert waren zudem der Rewe-Markt in Berlin (Weitlingskiez) und das E-Center Matkovic in Korntal-Münchingen.

Die Mannschaft vom Rewe-Center in Heppenheim freute sich über den Titel in der Kategorie der großen Märkte. Mit im Rennen um die Trophäe waren der Kaufland in Steinheim und „The Crown“, der Markt von Edeka Zurheide in Düsseldorf, Berliner Allee.

Die Nachwuchs-Talente nutzten auf der großen Bühne die Chance, sich selbst und ihre Berufe darzustellen. Den Titel: „Fleisch-Star-Talent“ hat Peter Mussolaj vom Rewe in Schöneck errungen (Kategorie Verkauf) . Ins Finale sind außerdem gekommen: Georgia Konstantinidou vom E-Center Zurheide in Düsseldorf und Maria Sarmis aus dem Rewe-Markt in Villmar.

Bei den Produktionern setzte sich Celina Baer vom Rewe-Center in Köln-Weidenpesch durch. Ihre Mitstreiter: Till Gröning, ebenfalls aus dem Rewe-Center Köln-Weidenpesch, und Jannick Jansen aus dem Real in Eschweiler.

> Videos Fleisch-Star-Talente