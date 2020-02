Tegut: Früher als geplant

Noch in diesem Jahr wird in München ein Tegut-Markt eröffnet, wie die Fuldaer Zeitung berichtet. Ursprünglich sollte der für 2022 geplante Markt im Perlach Plaza der erste in München sein.

Anzeige

Nachdem das Unternehmen vor einiger Zeit noch verkündet hatte, die erste Filiale in München in der zweiten Jahreshälfte 2022 im Perlach Plaza am Hanns-Seidel-Platz eröffnen zu wollen, wird jetzt laut einer Pressemitteilung von Tegut schon im September dieses Jahres eine Tegut-Filiale in der Münchner Maxvorstadt eröffnet. Der Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 2.000 Quadratmetern wird in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, Stachus und Altem Botanischen Garten im Elisenhof zu finden sein. Das Gebäude wird dafür komplett umgebaut und modernisiert. Mit München betritt der Fuldaer Einzelhändler Neuland in Bayern: Während es unter anderem in Würzburg, Schweinfurt, Fürth, Bamberg und Coburg schon insgesamt fast 40 Märkte gibt, ist der Supermarkt im Elisenhof der erste in München überhaupt.