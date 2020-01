Bünting Unternehmensgruppe Neuausrichtung greift

Anzeige

Das Investment in die Märkte stieg 2018 um mehr als ein Drittel auf über 24 Mio. Euro. Geld floss in die Modernisierung übernommener und bestehender Standorte in den Ausbau von Sortimenten und Services, Gastronomie sowie in neue, einheitliche Kassen- und Warenwirtschaftssysteme. In modernisierten Standorten seien Umsatzsteigerungen bis in den zweistelligen Bereich hinein, so Buntz, realisiert worden sein Scheeßel, Oldenburg und Emden sind Standorte für Combi. In Emden und Oldenburg sind das neue City-Formate um die 400 Quadratmeter geplant.