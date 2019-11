Anzeige

Vergeben werden die Fairtrade Awards in den folgenden Kategorien: Hersteller, Handel, Newcomer, Zivilgesellschaft und Nachwuchs. Die Rubrik Newcomer ist eine neue Kategorie für Start-ups und junge Unternehmer. Eine Expertenjury wählt die besten Bewerber aus. Mehr Informationen: www.fairtrade-deutschland.de/ifc-awards

Die Preisverleihung findet am 25. März 2020 im Anschluss an die International Fairtrade Conference (IFC) in Berlin statt.