dm: Wachstum im Ausland, Investitionen im Inland

Das Auslandsgeschäft trug mit einer Steigerung um 9 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro besonders kräftig dazu bei. In Deutschland betrug der Zuwachs 3,2 Prozent auf 8,37 Milliarden Euro. Über das Deutschlandgeschäft sagt Markus:Trojansky, dm-Geschäftsführer Expansion/VVG: „Wir werden weiter in die bestehenden Märkte in Deutschland investieren und sie modernisieren. So werden im kommenden Jahr rund drei Viertel der dm-Märkte ressourcenschonend betrieben. Wir haben für die Regeneration mehr als 100 Millionen Euro eingeplant.“

Erstmals stellte Christoph Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung die Jahresergebnisse vor. Er war im September an die Stelle von Erich Harsch gerückt, der zur Hornbach AG wechselte. Der 46-Jährige ist Sohn des Unternehmensgründers Götz Werner. Für dm arbeiten mehr als 62.000 Beschäftigte, davon rund 41.000 in Deutschland.