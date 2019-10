Globus-Gruppe: Auf leichtem Wachstumskurs

Die Globus-Gruppe legte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht zu und weist einen Umsatz von 7,71 Milliarden Euro auf (Plus 1,5 Prozent). Thomas Bruch (2. v. l.), geschäftsführender Gesellschafter, sagt: „Für uns ist das Entscheidende, dass wir in unserer Arbeit eine wettbewerbsgerechte Produktivität erreichen und den Gewinn erwirtschaften, den wir als Saatgut brauchen.“

Wachstumstreiber bleiben dabei insbesondere Globus Tschechien und Globus Russland. Die tschechischen Hypermärkte können ihren Umsatz auf 1,06 Milliarden Euro steigern (Plus 2,9 Prozent). Globus Russland erzielt einen Umsatz von 107,01 Milliarden Rubel (Plus 6,4 Prozent). Die Globus Fachmärkte verzeichnen ein Plus von 2,7 Prozent zum vorangegangenen Geschäftsjahr und erhöhen damit ihren Umsatz auf 1,84 Milliarden Euro. Die deutschen SB-Warenhäuser blicken nach dem langanhaltenden Hitzesommer auf ein herausforderndes Jahr zurück. Ihr Umsatz wächst um 0,9 Prozent auf 3,38 Milliarden Euro.

Das Unternehmen setzt verstärkt auf den Ausbau der Eigenmarken sowie die Erweiterung der digitalen Angebote. Neben der Einführung der neuen Dachmarke „Von Hand mit Herz Globus“ ergänzt das Unternehmen sein regionales Angebot in den sechs bayerischen Märkten mit der eigenen Bio-Exklusivmarke „So schmeckt Bayern“. Zudem entwickelt Globus seine Service-Angebote weiter. Neben dem Roll-out des Selfscanning-Systems „Scan & Go“ in bisher 37 Märkten – ein vollständiger Roll-out erfolgt im aktuellen Geschäftsjahr – bietet Globus seit dem vergangenen Geschäftsjahr das Bezahlen per Smartphone an. Auch das Kundenverbindungsprogramm „Mein Globus“ verzeichnet seit der Einführung vor zwei Jahren ein durchweg positives Kundenecho und wurde durch die „Mein Globus“-App als zusätzlichen Service ergänzt.