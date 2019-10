Netto: 50 Prozent Mehrweggebinde im Getränkesegment

Netto bietet die Hälfte seines Getränkesortiments in umweltfreundlicheren Mehrwegflaschen an.

Deutsche Verbraucher greifen häufig zu Einwegflaschen: Netto Marken-Discount setzt sich gegen diesen Einweg-Trend ein – und das bereits seit über 30 Jahren. Daten des Umweltbundesamts (UBA) zeigen: Der Anteil der Mehrwegflaschen unter den pfandpflichtigen Getränken in Deutschland hat einen neuen Tiefstand erreicht. Das belastet das Klima durch mehr CO2. Netto will mit seiner Sortimensstrategie zeigen, dass es möglich ist ein ausgewogenes Mehrwegsortiment anzubieten. Netto ist das erste und bisher einzige Unternehmen in der Discountlandschaft, das die Hälfte seines Getränkesortiments in Mehrwegflaschen anbietet.