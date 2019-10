Neuer LP-Wettbewerb: Gastro-Stars 2019

Café Steinzeit im Marktkauf Schöningen, Schmidts Markt XL in der Bad Säckinger Tullastraße, Zurheide in Düsseldorf: Sie sind Gastro-Star 2019. Dieser Preis wurde bei der Anuga erstmals von Lebensmittel Praxis und Convenience Shop vergeben. Mehr als 100 Gäste verfolgten die Auszeichnung der besten Gastronomie-Konzepte in den Vertriebslinien des Lebensmittel-Einzelhandels sowie an Tankstellen, Flughäfen und Bahnhöfen.