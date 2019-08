Beiersdorf: Weiter auf Wachstum

Anzeige

Die positive Umsatzentwicklung des Hamburger Konsumgüterhersteller liegt hauptsächlich am starken Wachstum in Afrika, Asien und Australien. Dort konnte der Umsatz organisch um 9,4 Prozent gesteigert werden, während in Europa lediglich ein organisches Wachstum von 2,3 Prozent erzielt wurde.

Vor dem Hintergrund der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht Beiersdorf für das Geschäftsjahr 2019 im Unternehmensbereich Consumer von einem Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent aus.