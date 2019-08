Metro AG: Euenheim kommt für Hutmacher

Anzeige

Mit Andrea Euenheim (46) zieht eine ausgewiesene Handels- und Personalexpertin in den Vorstand ein. Die Managerin hat seit 2007 in verschiedenen leitenden Positionen beim US-Technologie- und Handelsunternehmen Amazon gearbeitet, zuletzt als Leiterin Personal für die Globale Expansion, Fusionen und Übernahmen am Hauptsitz im amerikanischen Seattle. In der fast 55-jährigen Metro-Geschichte ist sie die erste Frau im Vorstand des internationalen Handelskonzerns.

Im Mai 2019 hatte der gegenwärtige Arbeitsdirektor Heiko Hutmacher Vorstand und Aufsichtsrat der Metro AG darüber informiert, dass er nach acht Jahren für eine Verlängerung seines Vertrags über den September 2020 hinaus nicht zur Verfügung steht. Hutmacher (62) wird bis zum 31. Dezember 2019 im Unternehmen bleiben, um eine reibungslose Übergabe seiner Aufgaben an die neue Arbeitsdirektorin zu garantieren. „Heiko Hutmacher steht für die Implementierung einer neuen Arbeitskultur bei Metro. Er hat den Traditionskonzern für die Arbeitswelt der Zukunft aufgestellt und gleichzeitig die damit einhergehenden Transformationsprozesse absolut vorbildlich moderiert. Dafür gilt ihm mein persönlicher und der Dank des gesamten Vorstands der Metro AG. Mit Andrea Euenheim begrüßen wir eine starke Nachfolgerin in unserem Unternehmen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagt Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.