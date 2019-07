Balingen: Real eröffnet dritte Markthalle

Anzeige

Die Markthalle in Balingen öffnete am 25. Juli ihre Türen: Der ehemalige Non-Food Markt am Standort Lange Straße 24 wurde rundum umgebaut und soll Kunden nun mit einem vielfältigen Angebot nachhaltiger Produkte, frisch in der Markthalle produzierter Speisen sowie modernen Atmosphäre überzeugen.

Weiterer Standort sind geplant. Noch in diesem Jahr soll die vierte Markthalle in Aschaffenburg eröffnet werden. Die Marktküche bietet täglich wechselnden Gerichten mit Fokus auf regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Convenience-Produkte.