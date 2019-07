Tarifabschluss: Mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel in Schleswig-Holstein

Die 90.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Schleswig-Holstein erhalten mehr Geld. Gewerkschaft und Arbeitgeber verständigten sich in der dritten Verhandlungsrunde in Neumünster auf eine Erhöhung um 3 Prozent zum 1. Juli, wie der Einzelhandelsverband Nord mitteilte.

Anzeige

Zum 1. Mai 2020 folgt ein weiterer Anstieg um 1,8 Prozent. Höhere Tarifgruppen erhalten stattdessen monatlich pauschal 77,50 Euro mehr. Die Ausbildungsvergütungen sollen überproportional steigen. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Verhandlungen um mehr Geld für Zehntausende Beschäftigte des Einzelhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen in Weimar weiter. Die Gewerkschaft Verdi forderte bisher 2 Cent mehr pro Minute, umgerechnet 7,6 Prozent Plus. Die Arbeitgeber boten auf zwei Jahre verteilt eine Anhebung um 1,7 Prozent sowie 1,2 Prozent an. Zudem wollen sie das Urlaubsgeld erhöhen, das in einen Beitrag zur Altersvorsorge umgewandelt werden kann.