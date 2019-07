Lebensmittel retten: Real-Märkte bieten Überschüsse per App an

Anzeige

Seit 2018 bieten einzelne Real-Märkte bereits Lebensmittel, die nicht mehr für den üblichen Verkauf geeignet sind, auf der App „Too Good To Go“ an. Aufgrund der sehr positiven Resonanz von Kunden und Märkten sei es zu der Ausweitung auf alle Real-Märkte in Deutschland gekommen, so Frank Grüneisen, Pressereferent der Real-Unternehmenskommunikation. Die Smartphoneanwendung „Too Good To Go“ ging 2016 in Dänemark an den Start und wird heute in elf Ländern genutzt. Nach eigenen Angaben wurden bereits rund 16 Millionen Mahlzeiten gerettet und dadurch mehr als 42.000 Tonnen CO2 gespart. Das Unternehmen rechnet mit etwa 2,5 Kilogramm CO2 pro Mahlzeit.