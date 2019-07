Ferienzeit, mehr als 30 Grad und leere Eistruhen: Wer sich trotzdem noch für den Tiefkühlstar 2019 bewerben möchte, hat bis 15. Juli Zeit dazu. Einfach ein paar Fotos machen und mitsamt Fragebogen an uns schicken oder mailen.

Diesen finden Sie hier oder in der aktuellen LP-Ausgabe 9. Bei allen Fragen helfen wir gerne: Andrea Kurtz (andrea.kurtz@lp-verlag.de, Tel. 0152–225 763 81) und Carmen Hasbach (carmen.hasbach@lp-verlag.de, Tel. 02631-879 129). Die Prämierung findet in diesem Jahr am 7. Oktober statt – während einer Gala auf der Anuga.