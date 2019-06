Käse-Star 2019: LP kürt beste Frischetheken

Das Frischecenter Komp in Wesel (Verkaufsfläche bis 2.500 qm), das E-Center Stengel in Fürth (Verkaufsfläche 2.500 bis 3.500 qm) und Gebauer‘s E-Center in Filderstadt (Verkaufsfläche über 3.500 qm) sind die Preisträger im Wettbewerb um die besten Käse-Bedienungstheken im deutschen Handel.

Gestern Abend hat die Lebensmittel Praxis die Teams ausgezeichnet und geehrt. Rund 100 Gäste – allesamt aus der Käse-Branche – feierten gemeinsam auf dem Petersberg in Bonn die Preisträger und Finalisten. Erst am Morgen hatte eine hochkarätig besetzte Jury entschieden, welche Teams es aus der finalen Runde auf den Spitzenplatz in der jeweiligen Kategorie schaffen. Ein ausführlicher Nachbericht folgt in der nächsten Ausgabe des LP-Magazins.

