Supermarkt des Jahres Die Besten stehen fest!

Das Haus war voll. Die Top-Entscheider der Handelsbranche haben sich gestern im Kameha Grand Hotel in Bonn getroffen um die besten Supermärkte Deutschlands zu feiern. Zwölf Teams aus dem deutschen Lebensmittelhandel hatten alles gegeben. Eine tolle Bewerbung geschrieben, Marktleiter – beziehungsweise – Inhaber hatten sich den Fragen der hochkarätig besetzten Fachjury gestellt. Am Abend dann die emotionale Preisverleihung, bei der die Auszeichnung „Supermarkt des Jahres“ von Lebensmittel Praxis und Meine Familie & ich verliehen wurde.

In der Kategorie „Selbstständige bis 2.000 Quadratmeter“ konnte Edeka Niemerszein die Fachjury überzeugen. Das Hamburger Team um den Inhaber Volker Wiem setzte sich gegen Edeka Esslinger’s Markthalle (Weißenberg) und Rewe Richrath in Köln durch.

Bei den „Selbstständigen Händlern ab 2.000 Quadratmetern“ durfte das Team von Edeka Kels aus Ratingen den Award mit nach Hause nehmen. Der Markt stand im Wettbewerb mit Edeka Gotthardt (Duderstadt) und Edeka Kempken (Krefeld).

Der Rewe-Markt in Weil am Rhein von Marktleiter Christian Keller ist die beste „Filiale bis 2.000 Quadratmeter“. Der Markt setzte sich gegen den Elli Markt in Schloß-Holte-Stukenbrock sowie den Tegut in Bad Neustadt/Saale durch.

Bei den noch größeren Filialen (Kategorie „Filiale ab 2.000 Quadratmeter“) gewann der Globus in Ludwigshafen und ließ damit den Famila-Markt in Norderstedt und das Rewe-Center in Heidelberg-Rohrbach hinter sich.

