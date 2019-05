Europawahl 2019: Ikea, Edeka, Rewe & Co. für hohe Wahlbeteiligung

Gemeinsam mit führenden Handelsunternehmen wirbt der Handelsverband Deutschland (HDE) für eine hohe Beteiligung an der Europawahl. „Uns allen muss klar sein, dass die Zukunft des europäischen Projekts auf dem Spiel steht“, so Josef Sanktjohanser, Präsident des HDE (Foto).

Mit einem Wahlaufruf appellieren der Verband und prominente Unternehmen an die 3 Millionen Beschäftigten der Branche, Europa mit ihrer Stimme zu stärken. Den Wahlaufruf tragen neben dem Handelsverband Deutschland (HDE) neun Handelsunternehmen mit. An dem Wahlaufruf beteiligen sich neben dem HDE die Handelsketten Edeka, Rewe, Ikea, Galeria Karstadt Kaufhof, Douglas, Butlers, der Zara-Mutterkonzern Inditex, der MediaSaturn-Mutterkonzern Ceconomy und die Handelskooperation Markant.

Gemeinsames Ziel ist es, möglichst viele Beschäftigte der Branche für die Wahl zu mobilisieren. Gerade für den Einzelhandel seien die Vorteile eines geeinten Europas groß. „Der Handel braucht mehr Binnenmarkt und nicht weniger. Nur mit dem weiteren Abbau von Hindernissen für den grenzüberschreitenden Handel können die Unternehmen das wirtschaftliche Potenzial der EU ausschöpfen. Ein Rückfall in nationale Egoismen kann nicht die Antwort auf die Herausforderungen einer global vernetzten Wirtschaft sein.“

„Es wird bei dieser Europawahl auch entscheidend darum gehen, die EU als Werteunion für Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und sozialen Zusammenhalt zu stärken“, so Sanktjohanser. „Ein Europa, das im Weltvergleich an der Spitze bei gesellschaftlicher Wohlfahrt und sozialem Ausgleich steht – all das sind gelebte Werte, um die uns die ganze Welt beneidet. Die Europäische Union zu verteidigen, lohnt sich ebenso, wie sie für die Zukunft weiterzuentwickeln.“