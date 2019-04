Rossmann: Legt im Umsatz zu

Rossmann peilt im laufenden Jahr einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro an – nach 9,46 Milliarden Euro im Vorjahr. Im Vergleich mit 2017 stand ein Plus von 5,1 Prozent. Die Drogerie-Kette will in diesem Jahr Millionensummen in neue Geschäfte stecken, sagte Rossmann-Chef Dirk Roßmann (Foto).