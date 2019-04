Leysieffer : Finanzielle Schieflage

Anzeige

Dem Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung wurde vom Insolvenzgericht positiv entsprochen. Via Facebook verbreitete das Unternehmen eine Stellungnahme seines Rechtsanwalts Joachim Walterscheid. Dieser wird das Unternehmen durch das Eigenverwaltungsverfahren führen. Der Geschäftsbetrieb läuft nach Angaben des Insolvenzverwalters uneingeschränkt weiter. Laut Neuer Osnabrücker Zeitung sind 350 Mitarbeiter von der Zahlungsunfähigkeit betroffen. Das Unternehmen betreibt Confiserien, Cafés und Bistros an fast 30 Standorten in Deutschland.