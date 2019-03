Migros: Reingewinn sinkt, trotz Umsatzplus

Anzeige

Laut Unternehmensaussage resultiert der rückläufige Gruppengewinn aus Wertberichtigungen im Umfang von 90 Millionen Franken bei Globus. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent auf 651 Millionen Franken. Die EBIT-Marge bleibt mit 2,3 Prozent auf tiefem Niveau, was den anhaltenden Margendruck widerspiegelt.

Die Gruppe investiert unverändert in die Wirtschaft. 2018 tätigte sie Investitionen von über 1,5 Milliarden Franken, besonders in zusätzliche moderne Ladenflächen sowie ins Online-Geschäft. Der Marktanteil der Migros am Detailumsatz konnte von 21,8 Prozent auf 22,1 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig wurde mit einer Umsatzsteigerung von 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Franken die Führungsrolle im Schweizer E-Commerce ausgebaut.